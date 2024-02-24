Россиянка попала в больницу после избиения в Ленобласти

В Ленобласти женщина с многочисленными травмами попала в больницу после избиения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 23 февраля в городе Сертолово на Тихвинской улице. Женщина подверглась нападению — на кадрах с места происшествия видны следы крови на полу. В квартире остался мужчина, предположительно, в невменяемом состоянии, который не был в состоянии связно разговаривать.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение в порезанными руками, а также травмами головы и живота. Информации о ее состоянии на данный момент не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

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