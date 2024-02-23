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Авдеевка станет подшефной территорией Челябинской области

Губернатор Текслер: Авдеевка станет подшефной территорией Челябинской области

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РИА «Новости»

Авдеевка как часть Ясиноватского муниципального округа ДНР станет подшефной территорией Челябинской области. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер в ходе телемарафона «Все для победы» на телеканале ОТВ.

«Надо сказать, что Авдеевка отойдет к Ясиноватскому муниципальному округу. Авдеевка будет тоже нашей подшефной территорией», — сказал он.

23 февраля стало известно, что американский танк M1 Abrams был замечен на Авдеевском направлении.

В этот же день украинские военные рассказали, что с ними произошло в Авдеевке.

До этого аналитик украинского издания Defense Express Иван Киричевский заявил, что российские военнослужащие смогли всего «за несколько часов» осложнить положение Вооруженных сил Украины у донецкого города Авдеевки и вынудить их отступить.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Во время зачистки российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения Вооруженных сил Украины в Авдеевке в ДНР.

Ранее сообщалось, что американец в Авдеевке поговорил с местными жителями.

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Взятие Авдеевки
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