Стартовали оценочные испытания суперфинала конкурса «Лидеры России»

Стартовали оценочные испытания суперфинала юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом рассказали организаторы кадрового конкурса.

Зачитывая приветственное обращение в адрес суперфиналистов от президента России Владимира Путина, первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко отметил, что за прошедшие годы конкурс подарил десяткам тысяч молодых людей из многих регионов России отличную возможность в полной мере продемонстрировать свой талант, созидательный, организаторский потенциал, добиться новых высот в избранном деле.

«Участники трудятся в самых разных областях, но всех их объединяет целеустремленность и ответственность, готовность работать на благо своей страны. Уверен, что вы достойно пройдете завершающие испытания, а общение с наставниками, среди которых — известные политики, ученые, губернаторы, главы крупнейших российских корпораций — откроет для вас новые профессиональные горизонты и поможет осуществить намеченные планы», — сообщил в обращении Владимир Путин.

Общаясь с суперфиналистами, Сергей Кириенко подчеркнул уникальность конкурса, созданного по инициативе президента.

«Аналогов ему нет ни в одной стране мира. Работающая система социальных лифтов показывает, что Россия — действительно страна возможностей», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента.

Он уточнил, что прошедшие в суперфинал 302 участника стали лучшими из 160 тыс. подавших заявки человек.

«Вы опытные и перспективные управленцы, почувствуйте плечо друг друга. Если у вас появится еще 301 друг и надежный партнер, вы станете сильнее. А если вы выберете государственную службу, помните: государственная служба от слова «служить», а не «управлять», и это самое главное», — заявил Сергей Кириенко.

По словам генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, средний возраст участника суперфинала — 38 лет. Самому молодому участнику суперфинала — 22 года. Участники суперфинала представляют 63 региона страны и 4 зарубежных государства — Сербию, Китай, Камбоджу и Бельгию. Более половины суперфиналистов имеют опыт предпринимательской деятельности.

В пресс-службе платформы «Россия — страна возможностей» отметили, что за пять сезонов конкурса его участники получили более 470 высоких назначений на должности в разных сферах.