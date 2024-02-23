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Мужчина с мачете напал на знакомого в петербургском дворе

В Петербурге мужчина с мачете напал на знакомого

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге ссора между знакомыми едва не закончилась трагедией: один мужчина напал на другого с мачете. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент произошел 22 февраля в Калининском районе города. По словам очевидцев, мужчины встретились во дворе и стали общаться, а потом один из них набросился на другого с оружием. Агрессора пытались остановить, но он успел нанести знакомому несколько ударов.

По данным «78.ru», пострадавшему удалось спрятаться от нападавшего в подъезд, позже его с травмой головы госпитализировали в одну из больниц города.

Ранее пьяный мужчина напал на собутыльника с мачете в Калининграде.

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