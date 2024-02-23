Путин посетил новый ФАП в чувашском селе Рындино

Президент России Владимир Путин проверил, как проводятся телемедицинские консультации в российских медучреждениях. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Президент посетил фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в одном из сел Чувашии. Во время экскурсии он увидел процедурный кабинет, где проводятся инъекции, забор крови, вакцинация, профилактический осмотр женщин и оказывается неотложная помощь.

Главе государства предложили протестировать на себе систему телемедицины. Путин согласился и встал перед монитором, чтобы пообщаться с доктором.

По ту сторону экрана была участковый врач-терапевт, которая работает в центральной районной больнице в 2 км от ФАП. Пройдя процедуру и пообщавшись с врачом, Путин поинтересовался у доктора рядом с ним, много ли таких консультаций приходится выполнять. Терапевт ответила, что только с этим ФАП она связывается пять-шесть раз в день.

До этого Владимир Путин прибыл в Чувашию и пообщался с собравшимися жителями одного из населенных пунктов.

Ранее Глава Республики Сербской отпраздновал получение ордена от Путина.