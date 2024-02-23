Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин посетил новый ФАП в чувашском селе Рындино

Путин в Чувашии проверил на себе телемедицину в сельском фельдшерском пункте

Президент России Владимир Путин проверил, как проводятся телемедицинские консультации в российских медучреждениях. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Президент посетил фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в одном из сел Чувашии. Во время экскурсии он увидел процедурный кабинет, где проводятся инъекции, забор крови, вакцинация, профилактический осмотр женщин и оказывается неотложная помощь.

Главе государства предложили протестировать на себе систему телемедицины. Путин согласился и встал перед монитором, чтобы пообщаться с доктором.

По ту сторону экрана была участковый врач-терапевт, которая работает в центральной районной больнице в 2 км от ФАП. Пройдя процедуру и пообщавшись с врачом, Путин поинтересовался у доктора рядом с ним, много ли таких консультаций приходится выполнять. Терапевт ответила, что только с этим ФАП она связывается пять-шесть раз в день.

До этого Владимир Путин прибыл в Чувашию и пообщался с собравшимися жителями одного из населенных пунктов.

Ранее Глава Республики Сербской отпраздновал получение ордена от Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами