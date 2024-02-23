Член ОП РФ заявил о росте авторитета военнослужащих в России

Россияне встречают День защитника Отечества с воодушевлением и с ожиданием победы в специальной военной операции, заявил «Газете.Ru» директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ, участник СВО Максим Григорьев.

По мнению эксперта, авторитет армии и военнослужащих в России в последнее время вырос. Максим Григорьев считает, что это связано с проведением специальной военной операции, вниманием людей к ней и поддержкой.

По его словам, причастными к СВО себя ощущают не только сами бойцы, но и поддерживающие их родственники, волонтеры, люди, которые отправляют на фронт гуманитарную помощь, спасатели, медики, работники оборонных предприятий, сотрудники спецслужб.

Защитники Отечества вновь становятся элитой страны, считает член ОП РФ.

«Под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу и Генштаба была проведена огромная работа по комплексной модернизации армии. Она была запущена достаточно давно, сейчас мы видим ее плоды. Целый ряд образцов вооружения был подготовлен не во время спецоперации, а ранее. Президент РФ Владимир Путин как верховный главнокомандующий на протяжении многих лет уделял большое внимание восстановлению обороны страны», — констатировал эксперт.

Он также отметил, что сейчас в России увеличилось производство моделей систем вооружения.

«Этого не ожидали ни противники, ни Запад, и это вооружение показывает себя достаточно эффективно», — сказал Григорьев.

Пусть это происходит не так быстро, как хотелось бы, но Россия одерживает важные победы, заявил член ОП РФ.

«Тем более недавно были явные успехи во взятии укрепрайонов и освобождении ряда населенных пунктов. Это вдохновляют страну на новые победы и достижения», — добавил общественник.

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества.