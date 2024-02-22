В испанской Валенсии вспыхнул 14-этажный дом

В испанской Валенсии полыхает 14-этажный дом, огонь быстро распространяется. Кадры публикует РИА Новости.

На данный момент информации о пострадавших, а также о причинах возгорания нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

За день до этого пожарные успешно остановили огонь в недостроенной церкви в поселке Марьяновка Омской области на площади 330 квадратных метров. Изначально было объявлено, что спасатели будут тушить пожар в церкви и защищать окружающие здания.

Сообщалось, что деревянное здание в Марьяновке почти полностью уничтожено огнем. Изначально площадь возгорания была 242 «квадрата».

До этого стало известно, что в 1-м Балтийском переулке произошел пожар в здании расселенного студенческого общежития Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского. Возгорание произошло на чердаке и шестом этаже здания. Кровля обрушилась, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожар удалось потушить.

Ранее в Волгограде вспыхнул лакокрасочный цех.