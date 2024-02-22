Адвокат оценил действия учителей, которые выбросили на улицу вещи школьников

Сотрудники московской школы не должны выбрасывать на улицу вещи школьников, потому что их действия можно расценить как самоуправство или кражу. Об этом «Радио 1» рассказал член Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин, комментируя недавний инцидент.

«Если раздевалка предназначена для детских вещей, и вещи там находились, а преподаватели самовольно ими распорядились, то это можно трактовать как самоуправство. Вообще когда вы забираете чужие вещи и делаете с ними что хотите — возбуждается уголовное дело о краже. Если не было никаких предупредительных надписей, например: «Здесь не оставлять вещи», потому что раздевалки нет или она закрыта на ремонт, то они не правы», — пояснил юрист.

В случае, если бы надпись «Нельзя оставлять вещи» присутствовала, действия учителей можно было бы оправдать, продолжил он. Однако это возможно только тогда, когда вещи загораживают пожарный выход, уточнил Салкин.

Накануне сообщалось, что сотрудники школы №2122 в Щербинке выставили вещи учеников из раздевалки на улицу, объяснив это тем, что грязные вещи создают антисанитарию в помещении.

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