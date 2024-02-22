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В Госдуме рассказали, как бороться с детской агрессией

Депутат Останина: внимание родителей позволит избежать детской агрессии

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В России необходимо начать проводить беседы с родителями, чтобы избежать проявления агрессии у детей, а также не допустить их попадания под влияние различных запрещенных группировок. Об этом «Радио 1» рассказала председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, такие беседы могут стать лишь частью процесса воспитания. Она уточнила, что детям важно иметь контакт с родителями.

«Это (агрессия. – Прим. ред.) реакция на отсутствие внимания к себе, любви к себе, возможности изложить свои проблемы, поэтому вопрос не только в разговорах, но и в личных поступках родителей», — подчеркнула депутат.

Останина добавила, что для психического здоровья и воспитания детей важно, чтобы общественное пространство в стране основывалось на доброте.

Вице-премьер Татьяна Голикова до этого сообщила, что более 70% детей и молодежи возрастом 5–19 лет будут встроены в систему патриотического воспитания до конца 2024 года. Голикова также назвала текущую систему образования конкурентоспособной, заявила, что образовательные организации обеспечивают работой 9,5% занятого населения России, а также привела данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 95% школьников гордятся страной, в которой родились.

Ранее психолог посоветовал, как поступать при агрессии в общественном транспорте.

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