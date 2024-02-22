В Башкирии осудили женщину, которая заставляла свою подругу заниматься проституцией

Жительница Башкирии получила семь лет колонии за издевательство над своей подругой и принуждение ее к занятию проституцией. Об этом сообщает UFA1.RU со ссылкой на собственный источник.

Стерлитамакский городской суд рассмотрел уголовное дело, фигуранткой которого стала 32-летняя местная жительница. Женщину обвиняли в грабеже, похищении человека, мошенничестве в особо крупном размере и вовлечении в проституцию с применением насилия.

По версии следствия, осенью 2022 года россиянка в течение месяца удерживала свою ровесницу в частном доме и нескольких квартирах, заставляя ее заниматься проституцией. Перед этим злоумышленница обманом убедила потерпевшую взять в кредит более 1 млн рублей и оформить заем на свое имя. Женщина обещала, что будет сама вносить платежи за новый Hyundai Solaris, но так и не выполнила свое обещание. Затем она выследила знакомую, которая сообщила о произошедшем в полицию, отобрала у нее два мобильных телефона и похитила ее. В итоге запуганная пленница все же сумела сбежать и обратилась к правоохранителям.

На суде обвиняемая лишь частично признала вину и выслушала обвинительный приговор.

Ранее во Франции девушка заманила подругу в квартиру, где ее попытались изнасиловать двое мужчин.