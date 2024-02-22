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Минпросвещения России предлагает увеличить общее число часов истории в школах

Минпросвещения РФ предлагает увеличить число часов истории в школах на 136 часов

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Shutterstock

Минпросвещения России предложило увеличить общее число часов, отводимое на изучение истории в школах, на 136 часов. Это следует из проекта, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

На сегодняшний день школьникам рекомендуется изучать историю 340 часов.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476», — отмечается в документе.

В министерстве предлагают увеличить с двух до трех часов в неделю изучение истории в 5-8 классах и отводить на историю по два часа в неделю в 9 классах.

Ранее сообщалось, что в российские школы начали поступать новые учебники истории, в которых содержится обновленная информация о репрессированных народах.

До этого глава министерства Сергей Кравцов на встрече с учителями истории в РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге заявлял, что Минпросвещения планирует увеличить количество часов истории для учеников с пятого по девятый классы.

Ранее сообщалось, что в российских школах введут обязательные часы по региональной истории.

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