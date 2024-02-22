Стало известно, сколько раз пес Байдена нападал на агентов Секретной службы

Пес американского президента Джо Байдена по кличке Коммандер неоднократно нападал на сотрудников Секретной службы США, которые отвечают за безопасность главы государства и членов его семьи. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на внутриведомственные документы.

Журналисты рассказали, что немецкая овчарка кусала агентов не менее 24 раз. При этом во внутренней переписке сотрудники службы жаловались, что питомец Байдена ранил их до крови, и обсуждали внесение изменений в методы работы из-за повышенной агрессивности животного.

По информации СМИ, во время одного из таких инцидентов Коммандер напал на неназванного агента в пляжном доме президента в городе Рехобот-Бич. В результате мужчина получил «глубокую открытую рану» и потерял много крови. Врачи наложили пострадавшему шесть швов, говорится в публикации.

«[Агентам] следует применять творческий подход, чтобы обеспечить собственную безопасность», — указано в одном из электронных писем руководства Службы безопасности США, которое оказалось в распоряжении корреспондентов.

При этом источник телеканала, близкий к семье главы государства, рассказал об отношении Байдена и его родственников к поведению пса. По его словам, они чувствовали себя «ужасно» из-за этих инцидентов и извинялись перед всеми пострадавшими.

В материале уточняется, что в представленную статистику не включены случаи нападения Коммандера на сотрудников иных государственных структур.

Ранее питомца Байдена выселили из Белого дома из-за агрессии по отношению к сотрудникам.