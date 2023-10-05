Собаку Байдена выселили из Белого дома за нападения на агентов Секретной службы

Супруги Байдены решили больше не держать своего пса Коммандера на территории Белого дома. Пес несколько раз напал на сотрудников администрации американского президента. Последний раз — в конце сентября. В марте 2021 года Белый дом пришлось покинуть другой овчарке Байдена — Мейджор. Он также кусал охрану, и его отдали друзьям Байденов. Дальнейшая судьба Коммандера пока неизвестна. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Коммандер покинул Белый дом

Американский президент Джо Байден и его жена Джилл решили больше не держать в Белом доме свою двухлетнюю немецкую овчарку Коммандера из-за агрессивного поведения животного в отношении сотрудников администрации. Об этом пресс-секретарь первой леди Элизабет Александер сообщила телеканалу Fox News.

«Президенту и первой леди глубоко небезразлична безопасность тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день. Они благодарны за терпение и поддержку Секретной службы», — сказала директор по коммуникациям первой леди США.

По словам пресс-секретаря Джилл Байден, собаку уже вывезли с территории администрации Байдена. Дальнейшая судьба Коммандера пока неизвестна. Как отметил телеканал, «ведется оценка дальнейших шагов» в жизни пса.

Щенка немецкой овчарки Коммандера Байдену подарили на день рождения брат Джеймс Байден и невестка Сара Байден в декабре 2021 года — за несколько недель до его вступления в должность президента. Вскоре собаку привезли в Белый дом. На тот момент у Байденов уже была одна немецкая овчарка — пес по кличке Мейджор.

Кого успел покусать Коммандер

С момента своего появления в Белом доме Коммандер не менее 11 раз нападал на сотрудников администрации. В ноябре 2022 года офицера спецслужбы даже госпитализировали с укусами рук и бедер. А только с октября 2022 года по январь 2023 года пес покусал как минимум семерых человек, в том числе нескольких агентов Секретной службы, которые обеспечивают охрану президента и других высокопоставленных чиновников на территории Белого дома.

Александер после этого заявила, что семья президента стала чаще держать Коммандера на поводке, занялась его дополнительной тренировкой и ограничила количество помещений, где собака может бегать. Но нападения со стороны собаки не прекратились. Последний раз — в конце сентября — Коммандер укусил агента Секретной службы США, офицеру потребовалась помощь медперсонала.

Мейджор стал первой собакой в Белом доме, взятой из приюта. Джилл и Джо Байдены забрали его в 2018 году. В марте 2021 года собака напала на сотрудника охраны президента и нанесла ему «незначительные травмы». 30 ноября 2020 года сам Байден сломал боковую и среднюю клиновидные кости стоп во время игры с Мэйджором.

Мейджору тоже пришлось покинуть Белый дом. Овчарку в конце 2021 года из Вашингтона отвезли в штат Делавэр. Байден и его супруга отдали животное своим друзьям. До этого пса пытались переобучать, но безуспешно.

Не та собака, не в том месте

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объясняла агрессию Коммандера и Мейджора стрессом, который свойственен жизни в президентской резиденции. Такое же мнение разделяют специалисты по поведению собак, отмечал телеканал «Би-би-си».

Всемирно известный дрессировщик собак Том Дэвис накануне раскритиковал обращение с овчаркой Коммандером Байдена на фоне информации, согласно которой 11 агентов Секретной службы были искусаны этим псом. Дэвис связал нападения животного с отсутствием воспитания и дрессировки. В эфире Fox News он выразил готовность оказать собаке всю необходимую помощь.

«Наличие собаки, у которой на самом деле нет воспитания и дрессировки, в таких условиях может очень быстро перерасти в (ее) страх и защиту», — сказал Дэвис.

C его точки зрения, «это не та собака, не для того человека и не в том месте». Как отметил Дэвис, Белый дом не подходит немецким овчаркам как место для жизни. Животное находится в среде, где много людей, много шума и суеты, уточнил эксперт.