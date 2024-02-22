В Татарстане сотрудница райисполкома попросила жителей не жаловаться на неубранные дороги

В Татарстане сотрудница райисполкома лишилась работы, попросив местных жителей не обращаться к ней с жалобами на неубранные дороги. Об этом пишет издание «Подъем».

Скандальное обращение опубликовала в соцсетях сотрудница исполнительного комитета Тукаевского района. Девушка заявила, что не хочет слышать жалобы на не расчищенные от снега дороги. Она пояснила, что «не разбирается в этом», поэтому не может решить проблему, и попросила не обращаться к ней по этому поводу.

«Я не работаю с тракторами. Так что, если вы с Тукаевского района, не звоните и не спрашивайте», — сказала она в видео.

После этого ее начальству пришлось извиняться за произошедшее. Как сообщили в разговоре с журналистами представители райисполкома, Эльвина Авзалова была принята на работу с испытательным сроком на три месяца и уволена в связи с инцидентом.

Ранее учительницу начальных классов уволили после того, как в школе нашли ее аккаунт на OnlyFans.