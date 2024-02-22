Эксперты назвали самые популярные подарки женщинам на 8 Марта

Чаще всего женщинам на 8 Марта мужчины покупают цветы. Также в топе популярных подарков – косметика, бьюти-боксы, сладости и элитный чай, рассказала председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон. В среднем подарки обходятся мужчинам в 6 тыс. рублей, отметила она в пресс-центре НСН.

Примерно 30% всех заказов содержат цветы, еще столько же приходится на косметику, рассказала эксперт. По ее словам, отмечаются всплески интереса к специальным боксам, которые собирают продавцы в преддверие праздника.

«Это всевозможные бьюти-боксы, подарочные наборы, — пояснила Гордон. — Примечательно, что 25% – это всевозможного рода сладости, а в районе 17-20% – это чай, кофе, в том числе элитные чаи».

В среднем на подарки к 23 февраля россияне тратят 3,5 тыс. рублей, а на 8 марта – порядка 6 тыс. рублей, добавила специалист. В этом году отмечается рост среднего чека на маркетплейсах примерно на 25-30% с учетом 14 февраля. На День святого Валентина средний чек на подарок составляет около 4 тыс. рублей, суммарно все три праздники обходятся примерно в 13 тыс. рублей, отметила эксперт.

Напомним, к 8 марта ожидается рост цен на цветы на 15-20%, один букет обойдется примерно в 3,2-3,4 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать подарок на 23 Февраля и 8 Марта.