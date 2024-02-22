Врач назвал две главные причины бессонницы

Стрессы и нарушение циркадных ритмов, основных биологических циклов работы организма, являются главными причинами появления бессонницы. Об этом kp.ru рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, Заслуженный врач России Роман Бузунов.

По его словам, чаще всего такие ритмы нарушаются из-за сменного графика работы. Например, если у сотрудника есть круглосуточные или периодические ночные дежурства. Он уточнил, что такой график характерен для 20% взрослых россиян, в том числе медиков, сотрудников аэропортов, полицейских и не только.

«Проблема в том, что в ночное время наш организм функционирует одним образом, а в дневное — другим. Если же у человека постоянно меняется режим — дежурства то днем, то ночью, — организму приходится постоянно перестраиваться, что приводит к очень серьезному биологическому износу. В итоге развивается не только бессонница, но и желудочно-кишечные расстройства, мигрени, нарушения работы щитовидной железы», — пояснил Бузунов.

Норвежские ученые из Университетской больницы Осло до этого обнаружили еще один негативный эффект у анаболически-андрогенных стероидов (ААС). Оказалось, что прием этих веществ может привести к нарушениям сна.

Ранее эксперты назвали полезное природное средство борьбы со стрессом и бессонницей.