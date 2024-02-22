Жителям Бердянска объяснили громкие звуки в городе

В городе Бердянске местные жители услышали громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, звуки слышали около восьми часов утра. Оказалось, что на одной из городских АЗС произошел взрыв. Рогов отметил, что два клиента станции получили ранения.

Причиной взрыва стало неосторожное обращение с легковоспламеняющимися веществами во время технических работ на автозаправке, заключил Рогов.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под Новой Каховкой при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ранены водитель маршрутного автобуса и пассажирка.

Согласно сообщению главы региона, на дороге Новая Каховка — Тополевка украинские военные направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Губернатор уточнил, что водителю удалось сманеврировать и в итоге взрыв произошел снаружи.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.