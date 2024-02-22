Песков: российские военные делают все для обеспечения безопасности Донбасса

Солдаты Вооруженных сил России, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, делают все, чтобы обеспечить безопасность Донбасса. Об этом в интервью International Reporters заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Понятно, что сейчас, пока еще эта война не кончилась, будут определенные проблемы, будет висеть определенная опасность. Но все, что наши герои делают на фронте, они как раз делают для того, чтобы эту опасность минимизировать, а впоследствии полностью исключить», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

В том же интервью Песков рассказал о своей поездке в Луганск. По его словам, в городе кипит жизнь, а местные жители не питают пессимистических настроений. Представитель Кремля добавил, что в период его приезда в Луганске вели активную работу коммунальные службы, причем, судя по номерам, многие специалисты приехали из Москвы.

Также Песков рассказал журналистам, что команда президента России Владимира Путина полностью поддерживает главу государства в его решениях.

Ранее Песков заявил о важности работы патриотов в СМИ.