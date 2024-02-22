Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов экс-ведущего НТВ Киселева

Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева (внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Киселев некоторое время назад был объявлен в России в розыск по уголовной статье.

Евгений Киселев — журналист, теледокументалист, политический аналитик, один из создателей независимой коммерческой телекомпании НТВ, с 2008 года вел общественно-политическое ток-шоу «Большая политика с Евгением Киселевым».

В апреле 2022 года в России был создан реестр «физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента». Первыми в него внесли журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского. Позднее в него вошли бывший совладелец и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Согласно действующему законодательству, в случае выявления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента, которое не подало заявление (уведомление) в порядке, установленном законом, Минюст России включает данное лицо в указанный список.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.