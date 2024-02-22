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В Китае с химического завода произошел выброс пурпурного облака, которое окутало город

В китайском городе Чжумадянь с химзавода произошел выброс пурпурного облака

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Shutterstock

Китайский город Чжумадянь в провинции Хэнань накрыло облако странного пурпурного цвета, выброшенное с местного химического предприятия. Об этом сообщает британское издание Metro.

Дым необычного пурпурного цвета, вырвавшийся из труб завода по производству удобрений и окутавший город, вызвал серьезные опасения у местных жителей. В социальных сетях появилась информация о токсичности цветного облака.

В свою очередь, завод Junma Chemical Industry выпустил официальное сообщение. В нем говорится, что стелющийся над городом дым не представляет для людей ни малейшей опасности.

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