В Китае с химического завода произошел выброс пурпурного облака, которое окутало город

Китайский город Чжумадянь в провинции Хэнань накрыло облако странного пурпурного цвета, выброшенное с местного химического предприятия. Об этом сообщает британское издание Metro.

Дым необычного пурпурного цвета, вырвавшийся из труб завода по производству удобрений и окутавший город, вызвал серьезные опасения у местных жителей. В социальных сетях появилась информация о токсичности цветного облака.

В свою очередь, завод Junma Chemical Industry выпустил официальное сообщение. В нем говорится, что стелющийся над городом дым не представляет для людей ни малейшей опасности.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что необходимо вывести часть вредного производства Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) за пределы административного центра региона.

Ранее палеоклиматологи подтвердили связь между парниковым эффектом и штормами.