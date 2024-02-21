«Игры Будущего» назвали знаковым событием международного уровня

«Игры Будущего» можно назвать знаковым событием международного уровня. Об этом по итогам торжественной церемонии открытия турнира «Игры Будущего» заявила директор департамента по работе с регионами ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

«Когда смотрела церемонию открытия, восхитилась яркости и технологичности увиденного. То, что раньше казалось мечтой или фантазией из кинофильма про Будущее, теперь наша реальность. И Россия здесь задает тренды», — сказала она.

По ее словам, «Игры Будущего» — это яркая иллюстрация тех возможностей, которые появились в России у молодежи во время президентства Владимира Путина.

«На церемонии открытия «Игр Будущего» президент России сказал, что идея объединить классический спорт и киберспорт была рождена именно в нашей стране. Он подчеркнул, что это закономерно, и назвал «Игры Будущего» «нашим даром мировой спортивной семье». Очень сильная фраза, которая подчеркивает высокий уровень российских достижений в спорте, в том числе в его современных направлениях», — отметила Кислицына.

Она подчеркнула, что президент уделяет очень серьезное внимание развитию спорта в России, а также видит в нем потенциал для повышения качества жизни граждан.

«Игры Будущего» — это потенциал для личностного развития в международном контексте и для того, чтобы вкладываться в благополучие России, совершенствование ее цифрового и технологического потенциала. В Татарстане, где современность тесно переплетается с многовековыми традициями, сегодня все это звучит особенно красиво», — заключила член ОП РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на церемонию открытия первого международного турнира по фиджитал-спорту «Игры Будущего», которая проходит в Казани. В приветственной речи гостям церемонии открытия он заявил, что отечественные спортсмены остаются одними из сильнейших в мире.

Фиджитал-турнир «Игры Будущего» пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые будут проводиться на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.