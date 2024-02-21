СПЧ займется делом Седы Сулеймановой, которую вывезли в Чечню из Петербурга

Председатель совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев подтвердил «Газете.Ru», что получил обращение с просьбой выяснить судьбу пропавшей чеченки Седы Сулеймановой. Он заявил, что его коллеги «уже занимаются этим» и будут запрашивать информацию о местонахождении девушки.

«Я выяснил, там уже коллеги занимаются этим. Ева Меркачева этим занимается сейчас. Посмотрим, какая будет реакция. Пока только запрос на информацию, пока надо понять, хоть какую-то информацию получить, мы же не знаем ситуацию», — ответил Фадеев на просьбу подтвердить факт обращения в СПЧ.

Подруга Сулеймановой Елена Патяева, направившая запрос на имя Фадеева, рассказала «Газете.Ru», что пока не получала ответа из СПЧ. Девушка верит, что Сулейманова жива, но ее жизнь находится в опасности, и просит помочь в ее поисках и спасении.

«Сейчас у нас с вами есть реальный шанс спасти человека. Я прошу вас всех, чисто по человечески, вне зависимости от вашей принадлежности к той или иной нации, религии, социальной группе, политической силе, вне зависимости от любых ваших убеждений и положения в обществе, помочь мне ее спасти. Седа — не политик, не журналист, не звезда эстрады и вообще не публичное лицо. Пока ее не похитили, она не была известна никому кроме горстки своих друзей и близких. И сейчас ее судьбе уделяется гораздо меньше внимания, чем трагическим судьбам известных людей. Но ведь она тоже человек. Такой же как я и вы. Со своими мечтами и планами, надеждами и мыслями, горестями и радостями», — сказала Патяева.

Чеченка Седа Сулейманова сбежала из дома после конфликта с семьей, которая хотела выдать девушку замуж против ее воли. Она переехала в Санкт-Петербург, однако в августе 2023 года Сулейманову нашли родственники, которые угрожали ей и требовали вернуться домой. Позднее сотрудники полиции забрали Сулейманову из дома и доставили в отдел по обвинению в краже, после чего передали чеченским силовикам.

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев опубликовал видео с девушкой из дома ее родственников — он утверждал, что она пребывает в «хорошем расположении духа», рада находиться рядом с родными и не имеет жалоб. Сулейманова на этом видео не произносила ни слова. После этого девушка не появлялась в поле зрения друзей, правозащитников и СМИ.

7 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на два независимых друг от друга источника правозащитников сообщил, что Седу Сулейманову, насильно вывезенную из Петербурга в Чечню, могли убить родственники. В СПЧ «Газете.Ru» тогда заявили, что займутся историей Сулеймановой только после обращения.

«Если какие-то заявления будут в мой адрес, я готов их рассмотреть, а так несправедливости много в мире», — говорил Валерий Фадеев.

В то же время член СПЧ Ева Меркачева обратилась к генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о пропаже чеченки.

Ранее подруга Седы Сулеймановой рассказала, что та не выходила на связь с августа 2023 года.