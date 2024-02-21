Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России могут учредить День участника специальной военной операции

В Госдуму внесли законопроект об учреждении Дня участника СВО 24 февраля

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Государственную думу законопроект об установлении новой памятной даты РФ — Дня участника специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект вносит в статью 1.1 федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России» новую памятную дату – День участника специальной военной операции (СВО). Таким днем является 24 февраля.

По словам лидера СРЗП Сергея Миронова, установление такой памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников спецоперации в истории современной России.

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока не достигла целей СВО на Украине.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами