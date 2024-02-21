В России могут учредить День участника специальной военной операции

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Государственную думу законопроект об установлении новой памятной даты РФ — Дня участника специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект вносит в статью 1.1 федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 «О днях воинской славы и памятных датах России» новую памятную дату – День участника специальной военной операции (СВО). Таким днем является 24 февраля.

По словам лидера СРЗП Сергея Миронова, установление такой памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников спецоперации в истории современной России.

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока не достигла целей СВО на Украине.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.