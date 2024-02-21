Россиянин более 10 лет прожил в канализационном колодце

В Тольятти спасли мужчину, который много лет жил в канализационном колодце. Об этом сообщает kp.ru.

Первыми бездомного 18 февраля заметили прохожие. Они рассказали о нем местному блогеру Антону Глетчерову, который помогает людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Он приехал познакомиться с бродягой и предложить ему помощь. Видео разговора с мужчиной блогер опубликовал во «ВКонтакте».

«Мужчина не может вспомнить, сколько точно живет под землей, но скитается уже многие годы», — поделился блогер.

На видео бродяга представляется Александром и говорит, что живет под землей или в подобных условиях более 12 лет.

«Мужчина не был пьян, разговаривал очень вежливо, без единого нецензурного слова, хотя выглядел очень нездоровым», — рассказал Глетчеров.

Через несколько часов после публикации видео в соцсети блогеру написали родственники мужчины. Они сообщили, что бродяге 52 года, он родом из Ульяновской области. По их словам, мужчина выпивал и бродяжничал, 15 лет назад его бросила жена, после чего связь с ним прервалась.

Родственники бродяги проживают в Тольятти, Ульяновске и Москве и забрали мужчину к себе — в какой именно город, издание не уточняет.

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