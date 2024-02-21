Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин более 10 лет прожил в канализационном колодце

В Тольятти нашли мужчину, который много лет жил в канализационном колодце

close
100%
Социальное движение Достойныe/VK

В Тольятти спасли мужчину, который много лет жил в канализационном колодце. Об этом сообщает kp.ru.

Первыми бездомного 18 февраля заметили прохожие. Они рассказали о нем местному блогеру Антону Глетчерову, который помогает людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Он приехал познакомиться с бродягой и предложить ему помощь. Видео разговора с мужчиной блогер опубликовал во «ВКонтакте».

«Мужчина не может вспомнить, сколько точно живет под землей, но скитается уже многие годы», — поделился блогер.

На видео бродяга представляется Александром и говорит, что живет под землей или в подобных условиях более 12 лет.

«Мужчина не был пьян, разговаривал очень вежливо, без единого нецензурного слова, хотя выглядел очень нездоровым», — рассказал Глетчеров.

Через несколько часов после публикации видео в соцсети блогеру написали родственники мужчины. Они сообщили, что бродяге 52 года, он родом из Ульяновской области. По их словам, мужчина выпивал и бродяжничал, 15 лет назад его бросила жена, после чего связь с ним прервалась.

Родственники бродяги проживают в Тольятти, Ульяновске и Москве и забрали мужчину к себе — в какой именно город, издание не уточняет.

Ранее 76-летний пенсионер из Чувашии рассказал, как живет в построенном из мусора доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами