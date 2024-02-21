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Архитектор Атаянц применил в борьбе с наледью в Петербурге гирю

Заслуженный архитектор РФ Атаянц очистил ступени от наледи гирей в 24 кг

В Санкт-Петербурге заслуженный архитектор РФ и член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Максим Атаянц продемонстрировал оригинальный способ избавиться от наледи. Он «обработал» ступеньки дома 24-килограммовой гирей и опубликовал видео в своем Telegram-канале.

«Применение полуторапудовой гири в народном хозяйстве», — прокомментировал архитектор.

На кадрах видно, как он, держа гирю в одной руке, ловко сбивает лед.

До этого представитель Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) опроверг миф об эффективности смеси сахара и соли в борьбе со снегом. По словам специалиста, если для борьбы со льдом и снегом использовать сахар, то он их растопит только при температуре не ниже минус 1°C. В случае дальнейшего понижения температуры, вода снова замерзнет. Соль, в отличие от сахара, будет топить лед при минус 10 — 12°C.

Ранее глыба льда влетела в салон грузовика и травмировала водителя под Нижним Новгородом.

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