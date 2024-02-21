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Политолог оценил реализацию программы капитального ремонта российских школ

Политолог Гагарин: жизнь молодежи должна быть комфортной и интересной

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Александр Кряжев/РИА Новости

Одобренная президентом РФ Владимиром Путиным инициатива по продлению программы капремонта российских школ вписывается в один из самых масштабных национальных проектов страны — «Образование», заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Эксперт отметил, что для реализации утвержденного в 2019 году нацпроекта «Образование» требовалось капитально отремонтировать существующие российские школы и построить новые.

«За последние два года было отремонтировано более 4 тыс. школьных зданий. Это означает, что не менее 1,8 млн детей стали учиться в современных, комфортных условиях. Всего же в проекте участвует 7,3 тыс. школ. Плюс еще построено около 300 школ», — констатировал Анатолий Гагарин.

Он подчеркнул, что капремонт предусматривает не только обновление зданий, но и формирование новых пространств, которые используются для создания музеев, кружков и секций, внедрение современного оборудования, позволяющего обучать детей по программам с применением новых технологий.

Также политолог добавил, что благодаря капремонтам даже школы в небольших городах и поселках получают возможность для создания специализированных классов, что открывает перед многими ребятами новые возможности для обучения.

«Президент решает важную задачу — чтобы через 10-20 лет новое поколение, которое будет строить страну, владело всеми необходимыми компетенциями и технологиями. Молодежь должна иметь все возможности для того, чтобы реализовывать поставленные цели, жить интересно и комфортно», — заявил эксперт.

Гагарин уточнил, что рабочие поездки главы государства, которые он совершил в последнее время — от Чукотки до Калининграда — связаны в том числе с тем, что президент проверяет, насколько регионы готовы к выполнению больших задач, стоящих перед страной.

«И один из этих критериев — способность российских школ к подготовке современной молодежи», — сказал директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

В качестве примера Гагарин привел недавнее посещение главой государства во время его рабочей поездки в Нижний Тагил обновленной школы с углубленным изучением иностранных языков.

20 февраля президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание о ходе реализации программы капитального ремонта школ, в ходе которого одобрил инициативу по ее продлению.

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