Молодожены сыграли свадьбу на АЗС

В США молодожены отпраздновали свадьбу на автомобильной заправке, пишет издание UPI.

Логен Эбни и Тиана Эйлсток из Кентукки после нескольких лет отношений решили сыграть свадьбу. Однако вместо того, чтобы устроить банкет в ресторане, пара захотела отметить торжество на местной автомобильной заправке, куда и позвала гостей.

Менеджер и сотрудники АЗС с воодушевлением отнеслись к идее жениха и невесты, поэтому помогли им организовать праздник. Сотрудники заправки по-праздничному украсили зал, развесив на стенах воздушные шары и поздравительные баннеры.

Кроме того, для молодоженов на потолок повесили диско-шар и устроили дискотеку. По словам пары, торжество прошло по плану, а гости остались довольны такой необычной свадьбой.

Ранее в Китае жених накрыл 100 столов и пригласил на свадьбу 1000 человек, но никто не пришел.