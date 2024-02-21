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Стало известно число сдающих ЕГЭ в 2024 году

Рособрнадзор: около 700 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2024 году

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Около 700 тысяч человек зарегистрировались для участия в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«На участие в ЕГЭ-2024 зарегистрировались около 700 тысяч человек», — говорится в сообщении.

По данным Рособрнадзора, экзамены состоятся во всех 89 регионах РФ, а также в 54 странах за границей. Для проведения ЕГЭ будет организовано более 5,5 тысяч экзаменационных пунктов.

Основной период проведения экзамена — с 23 мая по 1 июля, досрочный — с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России прорабатываются подходы по изменению сдачи единого государственного экзамена по физике, математике и другим естественным наукам. По ее словам, эти направления сейчас находятся в очень серьезной проработке, включая некоторые подходы к изменению сдачи ЕГЭ.

8 февраля российский президент Владимир Путин назвал сомнительным предложение ввести обязательным единый государственный экзамен по математике для поступления в консерваторию.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях стоит идти в колледж, а не вуз.

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