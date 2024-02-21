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Такер Карлсон высказался о смерти Навального

Журналист Карлсон заявил, что его не очень интересовал Навальный

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Amr Alfiky/Reuters

Американский журналист Такер Карлсон, который в начале февраля взял интервью у российского президента Владимира Путина, назвал идиотами тех, кто считает Россию «причастной» к смерти Алексея Навального. Его слова приводит интернет-изданию Blaze.

«Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают», — сказал Карлсон, уточнив, что Навальный его не очень интересовал.

По его словам, речь идет о «тех людях», которые утверждали, что Украина одержит победу над Россией. Журналист обратил внимание, что по сравнению с Украиной у России на 100 миллионов больше людей, у нее намного более сильный промышленный потенциал.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда США введут санкции в связи со смертью Навального.

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