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Жителя поселка оштрафовали из-за оскорбления москвича в деловой переписке

В Новосибирской области сельчанина наказали за оскорбление москвича в переписке

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Depositphotos

В Новосибирской области сельчанина оштрафовали из-за оскорбления москвича в деловой переписке в популярном мессенджере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Житель Москвы обратился в правоохранительные органы с сообщением об оскорблении собеседником во время переписки. По результатам проверки удалось установить, что мужчина из поселка Маслянино действительно допустил оскорбление в адрес мужчины во время делового общения.

По факту произошедшего возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей об оскорблении, то есть унижении чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Сельчанину назначили наказание в виде штрафа в три тысячи рублей.

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