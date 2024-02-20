Политолог назвала ответственное гражданское общество основой суверенитета России

Выступление президента РФ Владимира Путина на форуме «Сильные идеи для нового времени» в очередной раз показало, что Россия является оплотом традиционных ценностей, в том числе на мировой арене. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась политолог, эксперт ЭИСИ Виктория Карпова.

«Традиционные ценности играют существенную роль в развитии общества, являясь своего рода нравственным фундаментом российской государственности. Они обеспечивают стабильность в настоящем, связь с прошлым и ориентир для будущих поколений. В современном мире именно традиционные ценности помогают людям чувствовать себя частью общности, сохранять свою идентичность», — отметила политолог.

По мнению Виктории Карповой, учитывая свойственное россиянам уважение к культурному и историческому наследию, поддержанная главой государства инициатива об упрощении переезда в РФ иностранцам, готовым интегрироваться, соблюдающим российские законы, знающим русский язык — показывают приверженность руководства страны выбранному курсу укрепления традиционных ценностей.

При этом эксперт подчеркнула, что традиционные ценности подвергаются на Западе все большим гонениям.

«Приверженность традиционным ценностям вовсе не означает стагнацию или отсутствие стремления к новому. Напротив, выступает двигателем общественного развития, если традиционные ценности адекватно сочетаются с современными вызовами и потребностями», — полагает Виктория Карпова.

Она уверена, что форум «Сильные идеи для нового времени» стал эффективным каналом коммуникации между государством и гражданским сектором.

«Активно развиваясь и имея свою внутреннюю направленность, крауд-платформа объединила свыше 30 тыс. идей и проектов неравнодушных россиян со всей страны. При поддержке президента общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы выступают мотором развития государства, а сильное, ответственное гражданское общество — основой суверенитета России», — заключила эксперт.

20 февраля президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании четвертого ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Во время выступления глава государства заявил, что Россия становится более самодостаточной, более суверенной и уверенной в себе.