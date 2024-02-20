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Полковник полиции влюбился в подчиненную и запугивал узнавших об этом коллег

Baza: в Томской области полковник завел роман с подчиненной и угрожал коллегам

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Томской области полковник полиции влюбился в подчиненную и угрожал коллегам, которые узнали о романе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в МО МВД России «Асиновский». 50-летний полковник с почти тридцатилетним опытом работы в полиции завел роман с младшим лейтенантом, которая является его подчиненной. Свои отношения они держали в секрете, однако коллеги замечали особое отношение к девушке — мужчина помогал ей получать премии и повышения.

В целях предотвращения распространения слухов полковник давил на подозревавших его в романе с девушкой подчиненных и угрожал проблемами на службе. Однако начальство все же узнало о происходящем и теперь мужчину проверяют. Отмечается, что по результатам мероприятий в отношении сотрудника МВД могут возбудить уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее замначальника ГИБДД по Красноярскому краю отправлял подчиненных строить для него дом.

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