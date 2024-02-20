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В Британии стали следить за экс-губернатором Севастополя по GPS

Британский суд отпустил экс-главу Севастополя Овсянникова и следит за ним по GPS

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Лондонский суд освободил под залог бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова с условием наблюдения по GPS. Об этом пишет РИА Новости.

Слушание по его делу состоится 5 марта 2024 года, а рассмотрение его дела по существу состоится 10 марта 2025 года. До этого времени за его перемещениями будут следить по GPS. Как пишет ТАСС, мужчина был задержан в своем доме в Лондоне по подозрению в нарушении санкционного режима.

Помимо согласия на отслеживание по GPS, мужчина обязался сдать свои российский и британский паспорта, а также ежедневно отмечаться в полицейском участке. Ему запрещается приближаться к портам, аэропортам и вокзалам, покидать дом с 21:00 до 5:00 по местному времени и снимать электронный браслет.

До этого Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании обвинило Овсянникова в том, что он получил £77,5 тыс. наличными в результате незаконных финансовых операций.

Овсянников находится под британскими санкциями с 2017 года, после того, как он стал губернатором Севастополя. Кроме того, до 2022 года он находился под аналогичными санкциями Евросоюза — но по суду добился отмены санкций, объявив, что более не является губернатором Севастополя и санкционный режим мешает вести ему бизнес на Кипре.

После увольнения с поста губернатора Севастополя Овсянников до 2020 года работал в Минпромторге — но был уволен после скандала в Ижевском аэропорту, где он отказался показать документы на посадке и стал материться в адрес работников воздушной гавани.

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