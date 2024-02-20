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Россиянин прорубил лопатой тоннель в сугробах, чтобы его жена-инвалид могла передвигаться

Mash: в Татарстане пенсионер прорубил тоннель в сугробах для супруги-инвалида

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Телеграм-канал Mash Iptash

В Татарстане 64-летний пенсионер прорубил лопатой тоннель в сугробах, чтобы его супруга-инвалид могла передвигаться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Альметьевском районе. Дом супругов завалило снегом, который никто не стал убирать. Тогда россиянин прорубил лопатой 16-метровый тоннель в сугробах, чтобы его жена, которая перенесла до этого две операции на позвоночнике, могла там ходить. Вся работа заняла у мужчины около недели.

Сообщается, что дочь пары просила помочь с уборкой снега в чате главы Альметьевска, однако ее просьбу проигнорировали. По данным Mash Iptash, городской глава не берет трубку, а у директора департамента развития нет времени разговаривать.

Ранее московская школьница прыгнула в сугроб и сломала позвоночник.

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