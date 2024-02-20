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Суд рассмотрит апелляцию гражданки США и РФ по делу о госизмене

Свердловский суд рассмотрит апелляцию гражданки США и РФ по делу о госизмене

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Свердловский областной суд рассмотрит 29 февраля апелляцию гражданки РФ и США, арестованной в Екатеринбурге по делу о госизмене в виде сбора средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Была подана апелляционная жалоба. <…> Судебное заседание перенесено на 29 февраля в связи с неявкой адвоката», — сказала собеседница агентства.

Женщине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по 6 апреля.

Незадолго до этого, в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор крымчанину, которого обвиняли в попытке госизмены. По версии следствия, в 2022 году подсудимый хотел уехать на Украину для того, чтобы вступить в «Азов» (организация запрещена в России). Помимо этого, мужчина общался с представителем организации.

До этого правнучку Чкалова призвали проверить на госизмену за слова о ядерном ударе по Москве. Автором инициативы выступил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее жителя Коми поймали за попытку госизмены и стремление воевать против России.

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