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Правнучку Чкалова призвали проверить на госизмену за слова о ядерном ударе по Москве

Сенатор Климов: слова правнучки Чкалова нужно проверить на предмет госизмены

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Призыв правнучки советского летчика Чкалова Дарьи Богдановой нанести ядерный удар по Москве нужно проверить на предмет госизмены, считает замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Свое мнение он высказал в разговоре с Lenta.ru.

«Надо бы это все проверить на предмет Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что сдается мне, что здесь есть признаки 275-й статьи УК РФ, которая называется «Государственная измена». Потому что есть общественно-политические выводы, а есть и сугубо правовые. Надеюсь, они последуют», — сказал сенатор.

По мнению Климова, главное, что можно вынести из этой ситуации, — российским властям необходимо последовательно заниматься развитием патриотизма у граждан. Он заявил, что в 90-е в стране отменили воспитание патриотизма, и если из этого не извлечь урок, то люди, подобные Богдановой, не перестанут появляться в будущем.

Напомним, Богданова в соцсетях заявила а необходимости завершить украинский конфликт через нанесение ядерного удара по Москве. Она также написала, что готова выделить на это деньги, и отметила, что ей все равно на судьбу ее бабушки и матери, которые находятся в российской столице. Сама правнучка Чкалова проживает в Бельгии.

Ранее экс-главком НАТО призвал Запад помочь Украине атаковать Крым.

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