Интервью Путина Карлсону предложили проходить в школах для развития критического мышления

Минобрнауки посоветовало преподавателям использовать интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону для развития критического мышления у детей. Текст соответствующей памятки опубликовало «Агентство поддержки государственных инициатив» (АПГИ) на портале «Единый урок».

Интервью посоветовали разбирать на уроках истории, обществознания, литературы, географии и информатики, а также на классном часе.

В памятке подчеркивается, что оно может помочь школьникам лучше понять позицию РФ на мировой арене и сформировать чувство национальной идентичности. Речь Путина названа обладающей исторической значимостью и представляющей собой «уникальный взгляд на современную мировую политику и отношения России с другими странами».

До этого Путин охарактеризовал журналиста Такера Карлсона как опасного человека.

Ранее в Кремле назвали главную цель интервью Путина Карлсону.