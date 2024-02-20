В Госдуме открыли «страшный секрет» о приютах для животных

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал «смешным» предложение признать иностранными агентами зоозащитников. В разговоре с «Газетой.Ru» он заявил, что чаще всего помощь животным в России помогают добрые и небогатые люди — никакого финансирования, тем более из-за границы, они не получают.

«По большей части я сталкиваюсь с неравнодушными гражданами, добрыми людьми, которые находят время, силы и средства помогать животным. Мне кажется, наибольшую активность имеют как раз не какие-то организации, формализованные структуры, а гражданская инициатива. Бабушки добросердечные, студенты — люди, которых заподозрить абсолютно не в чем. Просто это честные, чистые, искренние и добрые люди. Если они от кого-то и получают деньги, то только из своего кармана. Это по большей части люди не очень обеспеченные, которые, как правило, себе в чем-то отказывают, а животным помогают, спасают их. Там больше даже не про деньги — они тратят свое время», — заявил Бурматов.

Если говорить не об отдельных людях, а о зоозащитных организациях — то и у них нет финансирования, подчеркнул депутат.

«Абсолютное большинство, если не 100% российских приютов и зоозащитных организаций — они не просто никакого иностранного финансирования не получают. Я вам открою страшный секрет: они вообще никакого финансирования не получают. Существуют на слезах, на нервах, на энтузиазме, на неравнодушии и на доброте тех людей, которые там работают. Кого реально надо признавать иноагентами — это тех, кто к зоозащитной деятельности никакого отношения не имеет, а наоборот, занимается политикой, прикрываясь какими-то благими целями», — сказал он

Бурматов призвал не обижать людей, которые пытаются помогать животным, попавшим в беду.

«Бабушки, которые с пенсии отщипнут, себе откажут, чтобы купить дворовым кошкам корм, и покормят их. Или девчонки, которые себе домой забирают бездомных собак, на свои деньги лечат их, пристраивают, ищут им дома. Или волонтеры, которые приюты организуют без копейки бюджетного финансирования, просто на свои средства, которые они сами вкладывают, которые зарабатывают с трудом. Ну, слушайте, их не надо обижать. Они хорошее, правильное дело делают — и правильно им помогать», — заключил он.

До этого депутат астраханской облдумы Евгений Дунаев в соцсетях призвал жителей региона бороться с бездомными собаками обращениями на имя президента Владимира Путина. Дунаев считает, что нужно признать иноагентами зоозащитные сообщества, которые не согласны с решением властей усыплять бродячих животных.

«Требуем признать зоозащитные сообщества иноагентами. Все они финансируются из Европы и поддерживаются иностранными СМИ. Их деятельность направлена на раскачивание лодки внутри страны перед выборами», — написал Дунаев в тексте обращения и предложил скопировать его и переслать Путину.

В комментарии изданию «Подъем» депутат заявил, что зоозащитники — «чуть ли не политическая партия», которая «получает инструкции и финансирование». Сами зоозащитники, по его словам, оскорбляют губернаторов, мэров и депутатов, «которые хотят избавиться от бродячих собак, которые никому не нужны».

Ранее в Госдуме призвали полицию вскрывать квартиры, в которых животные умирают без еды.