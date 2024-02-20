Главред Wikileaks заявил об ухудшении состояния Ассанжа

Главред Wikileaks Кристинн Храфнссон заявил о том, что неявка основателя портала Джулиана Ассанжа на заседание лондонского суда о его экстрадиции в США говорит об ухудшении состояния его здоровья. Слова журналиста приводит ТАСС.

«Нет уверенности, что он сможет быть на завтрашнем слушании. Адвокаты не уверены в этом», — заявил Храфнссон.

По словам журналиста, есть вероятность, что вердикт Высокого суда Лондона по этому вопросу может быть вынесен не 21 февраля, на перенесенном заседании, а позже.

До этого на сайте британского правительства появился список дел к слушанию, из которого следует, что Высокий суд Лондона начнет 20 февраля двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать в судах королевства решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее «Репортеры без границ» призвали США прекратить преследование Ассанжа.