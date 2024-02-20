«Репортеры без границ» потребовали от США прекратить преследование Ассанжа

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала власти Соединенных Штатов прекратить преследование основателя некоммерческой организации WikiLeaks, которая занимается публикацией секретных документов, Джулиана Ассанжа. Об этом пишет РИА Новости.

«Власти США все еще могут положить конец этой судебной трагедии через прекращение 13-летнего дела против Ассанжа и его бесконечного преследования. Никто не должен подвергаться подобному обращению за публикацию информации в интересах общественности», — говорится в заявлении одной из руководителей организации Ребекки Винсент.

В тексте отмечается, что пришло время «защитить журналистику и свободу прессы.

Ассанж получил особую известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США, в 2010 году. Вашингтон не первый год настаивает на его экстрадиции из Великобритании, где вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы за публикацию секретной информации. В 2022 году британское МВД одобрило экстрадицию журналиста. На лето 2023 года Ассанж находится в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш и пытается оспорить решение Великобритании в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что художник угрожает уничтожить 16 картин, если Ассанжа не выпустят на свободу.