Вирусолог оценил опасную «побочку» западных вакцин от COVID-19

Все вакцины в разной степени имеют побочные эффекты, однако с учетом статистики их риск незначителен и чаще не учитывается, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Так он в беседе с НСН отреагировал на сообщения о том, что западные вакцины от COVID-19 чреваты опасной «побочкой».

СМИ ранее писали, что основные западные вакцины от коронавируса связаны с ростом неврологических заболеваний, болезней крови и сердца, а также повышают риск развития тромбоза головного мозга, синдрома Гийена-Барре и других заболеваний.

«Надо смотреть, какой процент привитых людей получают осложнения, — прокомментировал сообщение Альтштейн. — Синдром Гийена-Барре — действительно очень неприятное заболевание, 95% заболевших выздоравливают, но 5% могут остаться инвалидами или умереть. Однако это довольно редкое осложнение, на 99 миллионов привитых людей приходится 190 случаев (около 0,0005%). В вакцинологии это считается приемлемым».

При оценке вакцины нужно специалисты соизмеряют ее вред и пользу, и если польза больше, то препарат используют. Вакцин, которые вообще не имеют никаких осложнений, не бывает, но это можно сказать обо всех лекарствах, подчеркнул специалист.

Что касается российских вакцин, то они до сих пор не изучены в достаточной степени, добавил вирусолог.

«Особых нареканий в отношении них нет, но и уверенности в том, что наши вакцины не могут привести к осложнениям, тоже нет, — подчеркнул он. — Мы можем сказать, что у нас самые лучшие вакцины, которые не вызывают осложнений, но это не так».

Напомним, в Узбекистане создали съедобную вакцину против ковида на основе томата. Препарат, получивший название TOMAVAC, обеспечивает двухуровневую защиту от вируса и уже прошел испытания на добровольцах.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия приблизилась к созданию вакцины от рака.