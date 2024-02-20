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Брата Навального переобъявили в розыск

МВД России снова объявило в розыск брата Алексея Навального Олега

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министерство внутренних дел (МВД) России вновь объявило в розыск брата Алексея Навального Олега. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Отмечается, что он разыскивается по статье уголовного кодекса (УК). Сама статья не указывается.

В январе 2022 года Олега Навального объявили в розыск после того, как ФСИН ходатайствовала о замене условного срока по уголовному делу о нарушении санитарных норм на реальное заключение. По словам адвоката Никаса Параскевова, его подзащитный был объявлен в розыск, так как он не отмечался в инспекции ФСИН. Перед этим Люблинский суд Москвы заменил Олегу Навальному условный срок на реальный. Согласно материалам дела, Олег Навальный в сентябре 2021 года уехал на Кипр и оттуда не вернулся в Россию. В связи с этим, ФСИН направил ходатайство о замене срока, поскольку он не следовал ограничениям, наложенным по результатам «санитарного дела».

Ранее ФСИН просила заменить Олегу Навальному условный срок на реальный.

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