В России собрались перевести документы об образовании в электронный формат

Рособрнадзор до конца 2024 года обязали завершить полноценное внедрение Единого реестра цифровых документов об образовании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на принятое правительством постановление..

Во время первого этапа, который продлится с 15 марта по 31 мая, эксперты создадут механизм формирования цифровых документов через запуск Единого реестра. Второй этап предусматривает масштабирование новой практики и передачу информации на портал госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей. На третьем этапе, (с 1 октября по 31 декабря) планируется полноценное внедрение Единого реестра.

По словам журналистов, цифровые документы об образование можно будет использовать при поступлении в вузы и трудоустройстве. Однако точная дата начала действия этой системы пока неизвестна, так как все решения будут приняты после завершения эксперимента, добавило издание.

Запуск Единого реестра цифровых документов об образовании планируется в рамках эксперимента по формированию электронных дипломов и аттестатов, который идет с 2022 года.

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