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Бывшего губернатора Севастополя Овсянникова освободили под залог

Экс-губернатора Севастополя освободили под залог спустя месяц после задержания

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Василий Батанов/РИА Новости

Судья Королевского суда лондонского района Сазерк заявил, что экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова освободили под залог. Об этом рассказал корреспондент ТАСС с предварительного заседания.

Суд Лондона начнет рассматривать по существу дело экс-губернатора Севастополя 10 марта 2025 года.

31 января британская газета The Times писала, что полиция задержала в Лондоне бывшего губернатора Севастополя и экс-замглавы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова. По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), россиянин нарушил режим персональных санкций, введенных против него властями Великобритании. Он был задержан 22 января.

Овсянников находится под санкциями Великобритании с 2017 года, после того, как он стал губернатором Севастополя. До 2022 года он находился под санкциями Европейского союза — но в суде добился отмены рестрикций, объявив, что уже не является губернатором Севастополя, а санкции мешают вести ему бизнес на Кипре.

Ранее Евросоюз ввел санкции против француза Темина, задержанного за обход мер против России.

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