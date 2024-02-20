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Журналиста WSJ Гершковича оставили под стражей

Московский суд оставил журналиста WSJ Гершковича под стражей после апелляции

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении корреспондента The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд оставил постановление без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Гершкович останется под стражей до 30 марта 2024 года.

Гершковича задержали в конце марта 2023 года по обвинению в шпионаже. В соответствии с российским законодательством корреспонденту грозит до 20 лет лишения свободы.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, вышедшем в ночь на 9 февраля, президент России Владимир Путин намекнул, что Москва готова рассмотреть возможность обмена корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Глава государства не назвал имени и фамилии кандидата на обмен, лишь по косвенным признакам уточнив, что речь идет о человеке, «ликвидировавшем бандита» и находящемся сейчас в одной из европейских стран.

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