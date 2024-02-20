Сотрудница петербургской консерватории перевела «кураторам ФСБ» почти 2 млн рублей

В Петербурге мошенники вынудили доцента консерватории перевести им все свои сбережения, женщине звонили «кураторы из ФСБ». Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 72-летняя доцент консерватории имени Римского-Корсакова. Женщина рассказала полицейским, что в течение двух недель с ней связывались неизвестные.

Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ, они сообщили пенсионерке, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит, а также снять деньги с ее счетов.

Аферисты убедили пенсионерку снять деньги и перевести их на указанные счета, а также оформить кредит. В общей сложности петербурженка отдала им 1 млн 880 тыс. рублей.

Ранее российский таксист не дал пенсионерке отдать деньги мошенникам.