Эксперт о развитии транспортной системы: «Москва будет одним из лидеров к 2035 году»

Программу развития транспортной инфраструктуры Москвы, которую накануне представил мэр столицы Сергей Собянин, можно охарактеризовать комплексным подходом, потому что она затронет все аспекты транспортной системы. Об этом Tsargrad.tv рассказал директор Центра исследований «Умного города» ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

Так, по его словам, она коснется рельсового транспорта, дорожного строительства, вопросов в части организации движения и парковочного пространства, наземного общественного транспорта. Помимо этого, планируется внедрять новые технологии, проводить цифровую трансформацию транспортного комплекса, применять искусственный интеллект для транспортного планирования и не только, добавил эксперт.

«Не знаю, как насчет лучшей в мире, но по номенклатуре технологий цифровых, их доступности для широких слоев пассажиров и пользователей транспортной системы, конечно, Москва будет одним из лидеров к 2035 году, несомненно. Если брать различия именно инфраструктуры, то в первую очередь, будет продолжаться строительство метро и рельсового транспорта», — добавил Трофименко.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что за 13 лет благодаря строительству новых линий в московском метро не осталось перегруженных перегонов. По его словам, Москва является номером один по темпам развития рельсового каркаса в Европе. Он подчеркнул, что в результате проделанной работы сегодня в Москве вместо 182 станций метро функционируют 430 станций метро, МЦК и МЦД.

Ранее Собянин рассказал о платформе с медицинскими ИИ-сервисами для регионов.