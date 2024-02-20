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Обозреватель Atlantic признал благополучие россиян

Журналист Atlantic Вуд: Такер Карлсон не соврал о хорошей жизни россиян

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Amr Alfiky/Reuters

Критика репортажей про Россию американского журналиста Такера Карслона, побывавшего в Москве и взявшего интервью у российского президента Владимира Путина, несправедлива, а представления американцев о жизни россиян отстали на 20 лет. Такое мнение высказал обозреватель журнала Atlantic Грэм Вуд.

По его словам, роскошь Москвы, которую показал Карлсон, не мимолетна и не подбиралась специально для туристов.

В 2019 году Вуд побывал в нескольких крупных и небольших городах России. Журналист считает, некоторые магазины в российских регионах не уступают даже лучшим местам в мегаполисах США. Один из супермаркетов в Махачкале, по словам репортера, оказался «на уровне с высококлассными точками в Вашингтоне или Далласе». В Мурманске Вуд похвалил детские площадки и пиццу с копченой олениной.

Вуд добавил, что до президентства Владимира Путина большинству россиян жилось намного хуже.

После интервью с Путиным Карлсон опубликовал три видеоролика, в которых попытался показать, как два года санкций повлияли на жизнь в России. Интервьюер Путина спустился в метро, попробовал еду во «Вкусно – и точка» и посетил продуктовый магазин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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