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Пожар в недостроенной церкви в Омской области локализован

Пожар в недостроенной церкви в Омской области локализован на 330 кв. м

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Shutterstock

Пожарные успешно остановили огонь в недостроенной церкви в поселке Марьяновка Омской области на площади 330 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС России.

Изначально было объявлено, что спасатели будут тушить пожар в церкви и защищать окружающие здания.

«Спасатели МЧС России смогли ограничить пламя на площади 330 квадратных метров в Омской области», — гласит официальное сообщение.

До этого Telegram-канал Mash Siberia передавал, что строящийся храм горит в Омской области.

Деревянное здание в Марьяновке почти полностью уничтожено огнем. Изначально площадь возгорания была 242 квадрата.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Летом 2022 года в Святогорске сгорел деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. По данным Минобороны РФ, поджог был осуществлен украинской стороной при отступлении из города 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В 2020 году две церкви сгорели за ночь в Канаде. Оба инцидента произошли в городе Манси провинции Онтарио.

Ранее волонтер признался в поджоге древнего собора в Нанте.

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