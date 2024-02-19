Следователь по делу об убийстве Политковской получил звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции сотруднику СК Владимиру Шараеву. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации <…> Шараеву Владимиру Олеговичу», — уточняется в документе.

До этого в СМИ появилась информация, что следователь по особо важным делам Шараев с 2015 года вел дела об убийстве журналистов Анны Политковской и Пола Хлебникова.

В ноябре 2023 года стало известно, что организатор убийства Анны Политковской помилован. Фигурант дела Сергей Хаджикурбанов в конце 2022 года отправился из колонии на спецоперацию и стал комбатом батальона разведки. По версии следствия, с которой согласился суд, он организовал слежку за журналисткой. Срок заключения осужденного должен был закончиться в 2034 году.

Ранее дети Политковской заявили, что не считают помилование Хаджикурбанова искуплением вины.